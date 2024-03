Napoli, svelata la nuova quinta maglia a tema mare FOTO E VIDEO

Il vento è la nostra guida

Il mare è la nostra strada

La sabbia è il nostro approdo



Celebriamo una passione che unisce il mondo con la nuova Everywhere Jersey in Limited Edition di SSC Napoli ed @MSC_Crociere



Leggi la news: https://t.co/UDNSCt9zLl#MSCCrociere… pic.twitter.com/9uNUWCskJe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 27, 2024

Dalla classica a quella dedicata ad Halloween, passando per quella natalizia e di San Valentino. Illo scorso anno si è dato tanto da fare e ha prodotto ben 13 maglie. In questa stagione non è andata così, il numero si è nettamente ridotto però alla fine. Ultima di queste la Everywhere Jersey, presentata questa mattina da Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer.- Ecco, dunque, la nuova maglia che ricorda un po' la seconda, quella "Away", di quest'anno. Ma si differenzia nei dettagli incentrati sul tema mare e con la raffigurazione della. Verrà utilizzata in occasione diin programma sabato 30 marzo. Il commento di Bianchini:"La presentazione della quinta e ultima maglia gara della stagione 23/24 chiude il cerchio iniziato a bordo della MSC World Europa a luglio. Il nostro viaggio è partito da Napoli con le prime due maglie della collezione, per poi continuare in Nuova Zelanda con la terza maglia ispirata alla cultura Maori per tornare su Napoli grazie al kit Halloween che ha celebrato l’antica storia del Cimitero delle Fontanelle. Oggi lanciamo in tutto il mondo la nostra 'Everywhere Jersey' che rappresenta la perfetta fusione con il nostro Main Partner MSC, portando sulla nostra maglia la rosa dei venti -simbolo per eccellenza della navigazione e i quattro porti principali raggiunti dalle navi MSC in tutto il mondo. Un viaggio in compagnia di un Partner di eccellenza che siamo certi durerà ancora tanto tempo".