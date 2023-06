L'addio al Napoli è stato annunciato, Cristiano Giuntoli nel post partita di Napoli-Fiorentina dello scorso 7 maggio salutava davanti 50 mila tifosi presenti al Maradona. C'è stato un tira e molla nell'ultimo periodo, con De Laurentiis che non sembrava intenzionato a liberarlo, essendo il suo contratto in scadenza a giugno 2024. In più - cosa determinante - la Juve in attesa, pronta ad accogliere in bianconero l'ex ds del Carpi.



L'ASSENZA - Ieri si è tenuta la conferenza di benvenuto di Rudi Garcia. Mancava proprio Giuntoli, un altro segnale (qualora ce ne fosse ancora bisogno) di separazione con il Napoli. D'altronde non può mancare il direttore sportivo nel giorno in cui viene presentato il nuovo allenatore. Eppure è successo ed era praticamente l'unico assente. Presente il Team Manager Peppe Santoro, presenti anche Maurizio Micheli, responsabile dell'area scouting e un altro pezzo importante per il lavoro sul mercato del Napoli, Leonardo Mantovani.



ADL LO LIBERA - È noto quanto sia rigido De Laurentiis quando si tratta di contratti, ancor di più se in ballo c’è un trasferimento alla Juve, squadra rivale in campo e sul mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com, ecco che il patron del Napoli avrebbe maturato una decisione, ovvero liberare Cristiano Giuntoli con la risoluzione del contratto. Inutile trattenerlo se già da tempo la sua decisione è quella di andare a Torino. La Juve chiama, il telefono di Giuntoli presto dovrebbe smettere di essere occupato.