È stata disposta una scorta per Aurelio De Laurentiis. Il provvedimento, come riporta Ansa, è stato adottato dalla prefettura di Napoli in seguito alle tensioni con una parte degli ultras nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan.



Il patron e presidente azzurro è stato a lungo contestato nelle ultime gare per i prezzi dei biglietti e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. De Laurentiis è stato oggetto di numerosi cori anche durante la gara di Champions League, sempre contro il Milan. Al termine della gara, Spalletti aveva dichiarato che avrebbe lasciato la panchina durante la gara qualora la tensione tra tifosi e società non fosse accantonata.