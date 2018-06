Matteo Darmian è pronto a tornare in Italia. Il terzino della Nazionale è da tempo fuori dai piani di José Mourinho e saluterà in estate la Premier League e il Manchester United dopo tre anni. Il classe 1989 ha raggiunto da tempo l'accordo con la Juventus, che si è mossa con largo anticipo già nell'ultima finestra invernale del mercato per far fronte all'addio di Stephan Lichtsteiner, per un quadriennale a circa 2,5 milioni netti più bonus a stagione. A frenare la trattativa la diversa valutazione del cartellino tra il club bianconero e il Manchester United, che ha dato già l'ok per la cessione ma non scende sotto i 20 milioni di euro per il suo cartellino. Nelle ultime ore, il Napoli sta provando ad approfittare della fase di stallo della trattativa tra i bianconeri e i Red Devils e inserirsi nella trattativa.



IL PUNTO - Dopo l'addio di Christian Maggio e la possibile partenza di Elseid Hysaj, il club partenopeo continua la ricerca di un terzino destro per il nuovo corso targato Carlo Ancelotti. Il Napoli, ma non solo. Come vi abbiamo già raccontato, la società di De Laurentiis non è l'unica ad aver chiesto informazioni su Darmian, con il Valencia che ha messo gli occhi da tempo sul laterale di Legnano. Tante pretendenti, con la Juventus resta in pole grazie alla volontà del calciatore di vestire la maglia bianconera e all'accordo già trovato con l'entourage del calciatore. Serve l'accordo con i Red Devils, con le parti che restano lontane: 13 milioni la proposta, 20 la richiesta degli inglesi. Il tempo scorre, il Napoli spera: in caso di fumata nera tra la Juve e il Manchester United, il club di De Laurentiis è pronto a farsi avanti per riportare in Serie A il terzino della Nazionale.