Dopo la positività di Zielinski ed Elmas l'Asl di Napoli ha imposto l'isolamento fiduciario per la SSC Napoli. La squadra così si è fermata in ritiro a Castel Volturno senza poter mai uscire dalla famosa "bolla" sventando il pericolo focolaio post Genoa. Ecco il comunicato da parte della società:



"La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!".