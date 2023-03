La vittoria contro l'Eintracht Francoforte ha portato un traguardo storico per il Napoli, che oggi si trova ad affrontare per la prima volta un quarto di finale di Champions League. Di fronte ci sarà il Milan: primo appuntamento a San Siro per il match d'andata il 12 aprile, mentre il ritorno al Maradona di Fuorigrotta andrà in scena martedì 18 aprile. Previsto un bagno di folla, con un sold-out già annunciato per l'impegno di campionato. Stessa sorte prevista anche per la prestigiosa partita d'Europa, anche se in questo caso non sono mancate le polemiche.



POLEMICA BIGLIETTI - Il focus è tutto sui prezzi dei biglietti per il match del Maradona. Nella prima vendita riservata agli abbonati si partiva da un minimo di 72€ per singolo ticket in Curva. A partire dalle 15 di oggi, invece, vendita anche per chi non ha l'abbonamento con i prezzi delle Curve fissati a 90€, Distinti a 130€, Tribuna Nisida a 220€ e Tribuna Posillipo a 340€. Prezzi tutt'altro che popolari che hanno scatenato l'ira dei tifosi napoletani. Ad aggiungersi c'è anche un'altra limitazione: potranno acquistare i biglietti solo i possessori della Fidelity Card, che ha un costo di 20€ (escluse commissioni e costi di consegna). Una macchia di polemica in una stagione ricca di gioia per Napoli e i napoletani.