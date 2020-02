La partita di sabato tra il Napoli e il Torino sarà l'occasione per il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis per parlare di persona con Urbano Cairo del futuro di Andrea Belotti: il capitano granata piace molto all'allenatore Rino Gattuso (che lo ha già allenato in passato al Palermo e lo avrebbe voluto anche al Milan) e la trattativa in vista della prossima stagione può partire.



La partita si trasformerà quindi anche in un meeting di mercato tra i presidente delle due società.