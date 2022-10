Napoli-Torino apre la 8ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 15, arbitra Massimi, su Calciomercato.com tutti gli episodi da moviola.



NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00



ARBITRO: MASSIMI

ASSISTENTI: CIPRESSA – SCATRAGLI

IV: CAMPLONE

VAR: FOURNEAU

AVAR: VALERI



Secondo tempo:



57' - Contatto Raspadori-Lukic in area di rigore del Torino. Massimi si consulta con la squadra arbitrale ma non concede rigore.





Primo tempo:



43' - Accorcia le distanze il Torino. Segna Sanabria, gol convalidato dopo check al Var. Tutto regolare nell'azione che ha portato alla rete.



41' - Chiede un rigore il Torino per mano di Kim su colpo di testa di Singo. Per Massimi non ci sono gli estremi per concederlo.