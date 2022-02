Il nuovo anno è iniziato bene per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha iniziato a conquistare risultati importanti ritrovando così la vetta della classifica. Non sono mancati i momenti difficili, tra infortuni, assenze causa Coppa d'Africa e l'eliminazione dall'Europa League.



Però in Serie A può sorridere eccome. Il Napoli, infatti, è la squadra che dall'inizio del 2022 ha guadagnato più punti di tutte le squadre. Sono 18 in 8 partite. La Juve ne ha collezionati 16, così come il Verona. Milan e Cagliari più indietro a 15. L'Inter, invece, ha fatto solo 9 punti (con una partita in meno). Sono numeri importanti, numeri da capolista della Serie A.