La gara di Champions League fra Glasgow Rangers e Napoli prevista per martedì 13 settembre alle ore 21 è stata posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21. Lo slittamento dell'incontro è dovuto alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all'organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale, dopo la morte della regina Elisabetta II.



RIMBORSO - La Uefa ha inoltre comunicato che la trasferta è stata vietata dal governo UK ai tifosi ospiti e che pertanto la SSC Napoli provvederà al rimborso dei biglietti acquistati con modalità che saranno comunicate successivamente.