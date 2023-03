Secondo quanto riportato dal Sun, l'esterno del Napoli Hirving Lozano è stato offerto al Chelsea per la finestra di mercato estiva. Il club partenopeo non è intenzionato a rinnovare il contratto del messicano, in scadenza nel 2024. Oltre ai Blues, che devono fare i conti col Fair Play Finanziario, anche l'Arsenal e il Newcastle sono interessati al giocatore.