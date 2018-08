Nonostante il tentativo di inserimento last-minute del Southampton, il Napoli è pronto a chiudere la trattativa per Kevin Malcuit. Il terzino destro francese, classe 1991, giocherà con la maglia dei partenopei per le prossime quattro stagioni, più l'opzione per la quinta. Il giocatore del Lille arriverà a titolo definitivo per 11,5 milioni di euro più uno di bonus. Le visite mediche, come riporta Sky Sport, potrebbero svolgersi già lunedì prossimo, poi arriverà la firma sul contratto.