E' da poco apparso sul sito del Napoli un comunicato ufficiale che ricorda ai propri tifosi la presenza di un ​Codice di Condotta che le società sono tenute a far rispettare ai propri spettatori. "​Il Codice di Condotta è uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l’accesso agli stadi a quei soggetti che assumono un comportamento che costituisca una violazione del Regolamento d’Uso dell’Impianto" si legge sul comunicato.



5 ANNI OFF LIMITS - E' lo stesso Napoli che porta ad esempio un recente caso in cui la società ha negato l'accesso al San Paolo per i prossimi 5 anni ad un tifoso che aveva picchiato uno steward. Ecco le parole degli azzurri: "Si segnala che, tra gli ultimi provvedimenti assunti dalla SSC Napoli, in applicazione del Codice, vi è stata la revoca del gradimento ad uno spettatore, che non potrà accedere allo stadio San Paolo per 5 anni, per aver aggredito uno steward, che è giuridicamente equiparato ad un incaricato di pubblico servizio". Si legge ancora sul comunicato che ​"La SSC Napoli, su indicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, procederà nei prossimi giorni, all’irrogazione di nuovi provvedimenti per la violazione del Codice di Condotta, secondo i termini previsti dalla legge".