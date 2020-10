Grande serata quella di ieri per il Napoli, con la vittoria per 0-1 in trasferta a San Sebastián contro la Real Sociedad. Gattuso, però, ha trattenuto il fiato per l'infortunio per Lorenzo Insigne, che ha lasciato il terreno di gioco al 22' in seguito ad un problema muscolare. Ecco il comunicato del club riguardo le sue condizioni: "Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno".