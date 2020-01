Prosegue il periodo no del Napoli che, oltre alla situazione negativa della prima squadra, vede il pesante flop anche della formazione Primavera, ultima in classifica e a forte rischio retrocessione. Oggi il club azzurro ha esonerato ufficialmente l'allenatore Roberto Baronio.



La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale.