L’emergenza Covid continua a destare preoccupazioni anche all’interno del mondo del calcio. In casa Napoli nei giorni scorsi è arrivata la positività di Lorenzo Insigne e ora ecco anche quella di Fabián Ruiz. Il comunicato del Napoli:



LA BRUTTA NOTIZIA - Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.