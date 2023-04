Il Napoli è pronto per affrontare il suo primo storico quarto di finale di Champions League. Lo farà domani contro il Milan, fischio d'inizio ore 21:00 a San Siro. Il grande assente sarà Victor Osimhen, che oggi ha lavorato in campo da solo ma il test non è stato positivo e non prenderà parte al match. Out anche Simeone, che ha riportato una distrazione al bicipite femorale. Spalletti potrà contare solo su quattro attaccanti, tra i quali c'è anche Raspadori (che era in dubbio fino a ieri). Ecco i convocati del Napoli:



PORTIERI: Gollini, Idasiak, Meret.



DIFENSORI: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori.