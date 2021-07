Può tirare un sospiro di sollievo Hirving Lozano e con lui i tifosi di Messico e Napoli. Il violentissimo scontro col portiere di Trinidad & Tobago, in occasione della partita di Gold Cup andata in scena nella scorsa notte, non ha avuto fortunatamente conseguenze pesanti per il calciatore, che ha riportato una ferita lacero contusa all'arcata sopracciliare sinistra, che è stata suturata.



L'esito negativo della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Lozano nelle scorse ore - e reso noto dal Napoli attraverso una nota ufficiale - sembra scongiurare problemi maggiori, anche se gli ultimi dubbi saranno sciolti solamente dalla visita neurologica alla quale il messicano dovrà prestarsi. Lozano ha avuto la possibilità di parlare anche col medico sociale del club azzurro, il dottor Canonico, rassicurandolo sulle sue condizioni.