Ora è ufficiale: Vincenzo Pisacane è il nuovo agente di Lorenzo Insigne. Lo ha comunicato lo stesso procuratore tramite un post Instagram: ​"Benvenuto, Lorenzo! Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta! Vincenzo Pisacane".