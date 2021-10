Matteo Politano cambia procuratore. Dopo essere stato guidato da Davide Lippi entra a far parte della scuderia M.A.R.A.T. Football Management, guidata da Mario Giuffredi. Lo stesso agente cura gli interessi anche di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo in casa Napoli. Ecco il comunicato della stessa agenzia:



"In data odierna Mario Giuffredi ufficializza che il calciatore Matteo Politano, nato a Roma il 03/08/1993 e militante nella S.S.C. Napoli , è entrato a far parte della M.A.R.A.T. Football Management. Mario Giuffredi ed il suo staff danno il benvenuto nella famiglia M.A.R.A.T. Football Management al calciatore con l’auspicio che questo connubio sia foriero di successi, gioie e reciproche soddisfazioni professionali".