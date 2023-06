Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra. pic.twitter.com/4wfIOY6UHG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 30, 2023

Da qualche minuto il dirigente toscano non è più un dipendente del club presieduto dadi un contratto che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2024. Giuntoli ha rinunciato ad alcuni emolumenti relativi alla stagione appena andata in archivio ma anche ad alcuni bonus relativi alle annate precedenti, per una cifra complessiva compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro.- Con una nota ufficiale il Napoli ha poi sancito la separazione: ", che attendeva un segnale risolutivo nella giornata di oggi per non dover ricorrere ad una deroga, che sarebbe stata necessaria nel caso in cui da domani - 1° luglio - fosse scattato l'ultimo anno di contratto col Napoli.