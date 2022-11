Diciotto giorni di riposo per i calciatori del Napoli dopo la partenza sprint in questa stagione. Domani, però, si riparte, riprenderanno gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Dopodiché la squadra andrà ad affrontare un periodo di preparazione in Turchia, ad Antalya, per arrivare al meglio alla gara del 4 gennaio contro l'Inter.



I DETTAGLI - Il Napoli prenderà parte al Winter Football Series by Regnum ad Antalya. Durante la partecipazione all'evento la squadra di Spalletti sosterrà le sessioni di allenamento nella struttura che ospiterà gli azzurri. Ci saranno anche due amichevoli, contro l'Antalya il 7 dicembre all'Antalya Arena (ora locale 20:45, ora italiana 18:45) e contro il Crystal Palace l'11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18, ora italiana 16).