Il Napoli abbraccia un nuovo sponsor. Si tratta di Parmacotto. Questo il comunicato ufficiale del club partenopeo: "Parmacotto ha scritto un nuovo capitolo nella sua storia sportiva e ha confermato la sua volontà di collegare il marchio con la regione Campania collaborando con il Partenopei come uno degli sponsor ufficiali del club in Serie A TIM, Coppa Italia e UEFA Champions League in tutta la Campagna 2019/20.



Parmacotto, che sarà presente a San Paolo e anche al campo di addestramento, vuole consolidare il collegamento tra le due città attraverso questo accordo di sponsorizzazione. Riflette anche lo status di Parma come capitale italiana della cultura 2020, con la compagnia tra i principali sostenitori del progetto di restauro di affreschi nelle Catacombe di San Gennaro.

"Siamo entusiasti di essere uno dei partner di Napoli e al fianco di una città con la quale abbiamo intrapreso un importante viaggio sociale e culturale l'anno scorso come parte di una più ampia responsabilità etica aziendale a sostegno di importanti iniziative locali. Parmacotto è vicino al mondo dello sport al fine di focalizzare l'attenzione su uno stile di vita sano e di qualità ", ha affermato Andrea Schivazappa, CEO di Parmacotto.



Parmacotto, che nel 2018 ha registrato un fatturato di 72 milioni di euro, opera nel mercato italiano e produce e commercializza salumi di alta qualità. Oltre al prosciutto cotto (prosciutto cotto), che rappresenta il core business, Parmacotto è anche in grado di offrire una vasta gamma di prodotti, dai tradizionali salumi alle carni pronte".