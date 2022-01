Il Napoli comunica che, in seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Questo il comunicato del club del presidente De Laurentiis.



Zielinski ha giocato giovedì sera contro la Juventus, così come Rrahmani e Lobotka. I tre calciatori che, secondo la ASL di Torino, non avrebbero dovuto scendere in campo per osservare la quarantena, in quanto contatti (con i compagni di squadra positivi Meret e Mario Rui) senza la terza dose di vaccino.