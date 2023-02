Il Napoli è passato al Deutsche Bank Park. La squadra di Luciano Spalletti ha dominato la partita, vinta 2-0 sull'Eintracht Francoforte e chiusa con il 70% di possesso palla, 18 tiri totali, di cui 10 in porta. I tedeschi hanno calciato per la prima volta in porta solo all'82esimo, con Kamada.