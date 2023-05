Attualmente all'Udinese, Pierpaolo Marino è stato fondamentale nella risalita del Napoli, culminata quest'anno con lo Scudetto. Il dirigente ha parlato dei suoi colpi azzurri al Corriere dello Sport: "Il miglior acquisto? Lavezzi, senza dubbi, perché sofferto. Strappato ad una concorrenza larga, con circa sei milioni di euro. E Hamsik, preso a cinque e mezzo con un blitz. Quello mancato? Di Natale mi disse di no nel 2009. Mi sarebbero piaciuti lui e Quagliarella assieme: uno lo avremmo pagato 15, l’altro ci costò 17. Il rimpianto? Non eravamo ancora in Serie A, si scrivevano sulla città cose indecenti e ovviamente false, perdemmo qualche occasione come Modric, Lewandowski e Huntelaar. Ma avevamo visto giusto".