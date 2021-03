Intervenuto a gazzetta.it, Giovanni Galli ha parlato di Alex Meret: "Una premessa: a me viene da ridere quando si parla di gioco coi piedi. Un portiere deve parare, punto. Altrimenti tra i pali ci mettiamo un terzino o una mezzala. Meret, da un punto di vista tecnico, è il portiere più bravo d’Italia, ma si deve svegliare. È introverso, timido, prenda un po’ di ‘cazzimma’ napoletana. Deve far sentire la sua presenza in porta, al momento è questo che gli manca".