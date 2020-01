Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, twitta dopo il gol di Immobile contro i partenopei su errore di Ospina: "Su Ospina secondo me c'è fallo di Immobile e nessuno lo ha fatto notare all'arbitro, senza nulla togliere alla Lazio che è una grande squadra ma oggi il Napoli non meritava assolutamente la sconfitta".