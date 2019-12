Futuro ancora incerto per Dries Mertens. Il contratto dell'attaccante belga scadrà il prossimo giugno 2020 ed ancora non si vede l'ombra di un rinnovo.



Ma a quanto pare la sua esperienza napoletana potrebbe addirittura potersi chiudere con cinque-sei mesi di anticipo. Secondo quanto riportato SKY Sport, su Mertens è piombato il Borussia Dortmund, bisognoso di trovare un attaccante al posto di Paco Alcacer, ai box per infortunio.



Mertens però al momento vorrebbe prendere tempo. La sua priorità è il Napoli e quindi, in attesa di capire se il club partenopeo rinnoverà il suo contratto, la sua intenzione è tenere in stand-by il Borussia per poi trasferirsi in Germania, eventualmente, direttamente la prossima stagione.