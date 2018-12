Come riporta il Corriere dello Sport, prossimi obiettivi del Napoli saranno i rientri di Verdi, reduce da una distorsione alla caviglia sinistra, e Chiriches, dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Il difensore romeno, operato a settembre, continua la sua riabilitazione e si rivedrà non prima di febbraio, mentre Simone, in cura a Bologna, punta alla partita con la Spal del 22 dicembre. Il sogno? Anticipare al Cagliari, qualche giorno prima: ma non si rischierà, se inutile.