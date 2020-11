Gattuso in questo avvio di stagione ha utilizzato quasi tutti gli elementi della rosa a sua disposizione. Dei giocatori in lista non sono ancora scesi in campo Contini, Llorente il neoacquisto Amir Rrahmani.



Ma ecco che per lui potrebbe essere finalmente arrivato il momento tanto atteso. Ieri Gattuso si è soffermato a parlare con Lorenzo Insigne, mentre il suo vice Riccio ha spinto molto su Rrahmani, segnale che potrebbe esordire in Europa League contro il Rijeka. Lo riporta oggi Il Mattino.