Il Napoli non esce al meglio dagli ultimi due impegni di campionato. Contro Fiorentina e Roma è arrivato un solo punto su sei, così sono piovute un po' di polemiche nei confronti di Spalletti e anche per le sue scelte dei cambi a gara in corso.



Ieri c'è stato un vertice all'hotel Britannique tra Spalletti e De Laurentiis. Un incontro che però avviene spesso, anche dopo una vittoria. Si è parlato del momento delicato e di provare a vincere tutte le cinque gare che restano da qui alla fine. Il contratto del tecnico toscano non è in discussione, il rapporto tra i due è ottimo. Lo riporta oggi Il Mattino.