Il Napoli perde al Maradona, davanti ai suoi tifosi e contro due ex compagni che sono rimasti nei cuori azzurri, Reina e Albiol. Vince il Villarreal, 2-3 il risultato finale grazie alle reti di Capoue, Jakson e Gerard Moreno. Osimhen e Kvaratskhelia (su rigore) in gol per la squadra di Spalletti che non è sembrata in forma smagliante questa sera.



PROMOSSI



Osimhen: dopo il gol meraviglioso al Crystal Palace segna di nuovo. Questa volta sfrutta un errore difensivo del Villarreal che gli regala palla e lui vola verso la porta per poi battere Reina pareggiando i conti.



Kvaratskhelia: il primo tempo ha giocato sottotono, in difficoltà nel trovare le sue solite giocate. Ci prova e ci riesce nella ripresa, fino a quando torna anche al gol segnando su calcio di rigore e deliziando il pubblico del Maradona con alcuni spunti alla Kvara.





RIMANDATI



Lobotka: spesso impreciso e non sembra essere al top della forma. Il Napoli non gira come ha fatto nella prima parte di stagione proprio perché manca il miglior slovacco.



Demme: ingresso in campo disastroso. Sbaglia il primo pallone giocato con un retropassaggio sciagurato che manda in porta il Villarreal per un due contro zero che vale il terzo gol spagnolo.