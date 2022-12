Il Napoli torna in campo. Terza amichevole per la squadra capolista in Serie A, alle 20.30 gli azzurri di Spalletti ospitano al Maradona il Villarreal degli ex Albiol e Reina. Non c'è Matteo Politano, escluso dai convocati per un affaticamento muscolare.



SEGUI LA DIRETTA SUL NOSTRO SITO



FORMAZIONI UFFICIALI



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas.



Villarreal: Reina, Kiko, Albiol, Pau Torres, Capoue, Mojica, Jackson, Alex B., Morlanes, Yeremi, Collado. Allenatore: Setién.