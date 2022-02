"Quando siete in campo, ci sono anche io lì insieme a voi"

Luis Vinicio



Buon compleanno leone! pic.twitter.com/5OhUMtyH6T — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 28, 2022

La vittoria di ieri all'Olimpico contro la Lazio ha portato la vetta della classifica. È un giorno speciale anche perchéStorico attaccante della storia del Napoli negli anni '50-'60, ha anche allenato il club partenopeo dal 1973 al 1976.Ha parlato poi alla squadra: "Questo momento per me è molto importante. Quando ho ricevuto l'invito ho provato una felicità incredibile perché mi sento veramente napoletano al 100%. Questa città, la napoletanità, per me è come se fossi a casa mia.