Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, parla ai microfoni di Dazn nell'intervallo della sfida tra gli azzurri e l'Atalanta: "Bisogna muovere meglio la palla, non ci facciamo vedere bene. Con 3-4 passaggi si può arrivare pure uno contro uno col portiere. Nel secondo tempo proveremo a migliorare questa cosa. Ospina? Ha preso una botta alla testa, è sempre pericoloso. Speriamo che non sia nulla di grave e che tornerà a disposizione per le prossime partite".