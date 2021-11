Oggi il Napoli affronterà il Legia Varsavia in vista della quarta giornata di Europa League. Trasferta polacca per gli azzurri che nonostante le assenze sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in questa competizione. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Piotr Zielinski riguardo il match e il suo momento:



IL LEGIA - "Sono sorpreso dai problemi del Legia Varsavia in campionato. Sono sicuro che vorranno vincere e faranno di tutto per crearci problemi. Noi dovremo essere concentrati al massimo per vincere".



IL MOMENTO - "Sto bene, sono in crescita e mi auguro di fare una buona partita anche oggi. La mia condizione di forma migliorerà gara dopo gara".



LA PARTITA - "È importante perché se vinciamo raggiungiamo il primo posto in classifica. Questo è il nostro obiettivo. Non sarà facile perché è un'occasione anche per loro. Noi dobbiamo essere pronti per una partita dura".



LA FORMAZIONE - "Io titolare? Sarà il mister a scegliere la formazione e chi giocherà".