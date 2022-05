L'annata di Piotr Zielinski ha vissuto una parabola discendente. Il centrocampista polacco nella seconda parte di stagione ha reso al di sotto delle aspettative e adesso il suo futuro a Napoli è fortemente in dubbio.



Stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport, l'agente di Zielinski sta sondando alcuni club tedeschi, perché quella potrebbe essere la sua destinazione. Il Napoli non si farà trovare impreparato e il ds Giuntoli lavora per delle alternative in caso di cessione.