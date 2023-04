Piotr Zielinski si gioca il Napoli. In scadenza di contratto a giugno 2024, il centrocampista polacco ha un futuro in bilico. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'idea del presidente De Laurentiis è quella di abbassargli l'ingaggio (3,5 milioni netti pari a 6,475 milioni lordi all'anno, il più alto della rosa) che non rientra più nei parametri del club.