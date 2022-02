Piotrè stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della sua stagione e quella del, sopratutto in vista della prossima partita contro ilche precedere il big match contro l'"Non posso dire se è la mia miglior stagione, siamo solo a metà. Spero che la miglior stagione sia davanti a me. Sono contento di quello che sto facendo, Spalletti ci dà una grande mano, è un maestro e noi dobbiamo seguirlo fino in fondo, così ci toglieremo tante soddisfazioni"."Tutti lo temevano, ma nella nostra squadra ci sono tanti calciatori forti e l'abbiamo dimostrato. Mancavano diversi big, ma dietro di loro c'erano altri calciatori forti che hanno dato il loro contributo e abbiamo fatto buone prestazioni"."E' ovvio, noi dobbiamo pensare alla partita più vicina. Il Venezia ha dimostrato di essere un avversario fastidioso, dovremo concentrarci su questa partita, dare il massimo e batterlo"."Siamo una grande squadra, ci sono tanti calciatori forti che si danno sempre una mano. Dobbiamo puntare il più in alto possibile, toglierci delle soddisfazioni, perché siamo in grado di farlo"."Diciamo che tutti abbiamo fatto una bella partita e abbiamo vinto. Io speravo di aiutare la mia squadra. C'era questo programma, la società me l'ha comunicato e io ho accettato. Preferisco anche viaggiare in treno, ho un po' paura dell'aereo (ride, ndr). E' andata bene ed ero contento perché dopo qualche giorno di stop ho dato una mano e abbiamo vinto"."Non credo che solo quest'anno, anche negli anni scorsi ho dimostrato di avere cazzimma. Mi dicono ancora di tirarla fuori, ma non sono d'accordo perché l'ho già tirata fuori. Ora devo continuare per la mia strada"."Sì, è molto importante e molto bello. Ci sono questi scontri diretti che sono bellissimi da giocare. Noi faremo tutto per vincere più partite possibili in questo mese. Speriamo di accontentare i nostri tifosi e noi stessi"."Come dico sempre, noi siamo un ottimo gruppo, abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo crederci. Perché no? Ci sono tanti punti in palio, faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli dei napoletani"."E' vero, ma noi dobbiamo andare lì, fare la nostra partita e risolverla. Non ho mai giocato su quel campo, da quello che ho sentito è un pochino diverso, ci sono anche le tribune vicine. Ma noi dobbiamo essere preparati per una gara molto difficile e fare il massimo per vincere"."Non c'è bisogno di dirlo, sappiamo che giocatori sono loro due. Sono importanti, siamo contenti che tornino. Dobbiamo intanto fare un grande in bocca al lupo a Koulibaly per la finale di Coppa d'Africa, spero che la vinca"."Abbiamo bisogno del nostro pubblico, il più bello d'Italia, spero che verranno in tanti a tifarci contro l'Inter. Ma ora pensiamo al Venezia".