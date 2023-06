Speravano le altre di poter festeggiare almeno un titolo europeo ma un poco alla volta sono venute meno tutte. Partendo dalladell’imperatorepassando per ladel “fedele”fino ad arrivare all’del “coppista”. La gioia è rimasta solo in riva al Golfo dove si gode ancora per lo scudetto conquistato senza problemi e al cospetto di avversarie venute meno un po’ alla volta.. Bisogna, però, fare i complimenti all’Inter, che pur arrivando 18 punti dietro al Napoli, è stata all’altezza dei marziani del Manchester City. Con un po’ di precisione e cinismo in più sarebbe potuta finire diversamente ad Istanbul. Ma Peppinoha saputo sfruttare al massimo il gol di Rodri portandosi a casa il prestigioso premio che aveva già vinto due volte con il Barcellona. «», ha detto il miglior tecnico che c’è adesso nel pianeta. Sarebbe stato bello se proprio contro gli azzurri ci fosse stata la finale.(così come evidenziati da De Laurentiis),. A proposito del Diavolo. I. Titoloni a tutta forza ma i conti si fanno alla fine. E il fondo gli ha dato il ben servito. È rimasto vivo solo Pioli.Tornando a casa Napoli, De Laurentiis continua a fare casting per sostituire Spalletti.. A Salerno l’hanno preso come un affronto e per il portoghese che ha salvato i granata giù accuse e offese. Don Aurelio, però, ancora non ha ufficializzato nulla. Ha solo voluto capire l’interesse del lusitano per il Napoli, per la piazza e soprattutto per il gioco. Va detto che settimana scorsa c’era stata anche una cena con. Il presidente non si nasconde e ci tiene a far sapere anche i suoi programmi. Non è sicuramente una tattica ma una chiarezza nei confronti di una tifoseria che aspetta con ansia chi dovrà guidare i campioni d’Italia nella prossima stagione. Nella lista del patron ci sono sempre. La Federcalcio dice che è una ipotesi remota quella di vedere il ct sulla panchina del Napoli. Ma mai dire mai…