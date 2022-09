, ma l'attaccante ormai si era già accordato con gli azzurri.Anche dalla Champions. I "grigliastri" lo avevano bocciato in Serie A prima ancora di cominciare figurarsi che cosa sarebbe potuto accadere nell'Europa che conta. Ebbene, all'esordio in campo internazionale la squadra partenopea è stata l'unica a vincere. Mentre la Signora cadeva sotto i colpi del PSG, l'Inter si arrendeva al Bayern Monaco e il Milan pareggiava a Salisburgo. Non l'ultima arrivata o una debuttante in campo internazionale. Il Liverpool signore. Una formazione candidata alla vittoria finale del trofeo. Non ci hanno capito niente i Reds al Maradona. Sono stati bastonati sotto tutti i punti di vista. E non dalla stampella che aiutava a camminare il tecnico toscano. Ma daVa detto, però, che i tiri in porta sono stati ben 28 contro i 10 degli spezzini. Il possesso palla è stato del 63%. Se non si fosse vinta questa partita, sarebbe stato un danno non indifferente perI campionati non si vincono alla sesta giornata, ma qualche merito questo allenatore lo merita., ha detto il tecnico bianconero. La Salernitana si è portata meritatamente a casa almeno un punto.Che da questo punto ha la coscienza a posto., ma per qualcuno doveva starci il penalty. Trovate dei moviolisti più attenti, altrimenti si fanno brutte figure.Spazio di nuovo alla Champions in questa settimana. Poi ci sarà il grande match del Meazza traMa sarà sicuramente spettacolo...