. Senza nulla togliere a Dries Mertens, che Sarri ha trasformato nel bomber più prolifico nella storia del Napoli, però per puntare nuovamente allo scudetto bisognerebbe acquistare un calciatore spregiudicato e sprezzante, un goleador che non guardi in faccia a nessuno e che abbia nella testa soltanto la porta avversaria.. Allora si comprende perché Gattuso aveva sempre chiesto Immobile e pure perché spinge per l’arrivo di Osimhen, uno che solo quelli distratti pensano non possa essere un attaccante centrale famelico abbastanza da permettere al Napoli di colmare una carenza che si è dilatata dopo l’addio di Higuain. Non va dimenticato che ancora oggi l’argentino è l’attaccante che detiene il record assoluto di gol segnati in un singolo campionato italiano, con 36 reti in 35 partite disputate. E grazie a Sarri riuscì a migliorare il suo rendimento che aveva avuto con Benitez, cioè il tecnico che lo aveva portato al Napoli: 32 presenze e 17 gol nel 2014-15 e 37 presenze con 18 gol l’anno successivo. Il record di Higuain resiste ancora oggi ed è un traguardo soffiato a Nordhal, che lo deteneva dalla stagione 1949-50.. Il belga giocò 46 partite e segnò 34 gol nell’annata 2016-17 (28 i gol in campionato), per poi calare progressivamente: 49 presenze e 22 gol nel 2017-18 (18 gol in campionato), 47 presenze e 19 gol nel 2018-19 (16 reti in serie A) e quest’anno finora 39 con 16 gol (solo 9 in campionato). Non ha fatto di più Insigne, autore di un’ottima annata 2016-2017 con 37 presenze e 18 gol in campionato (complessivamente furono 49 presenze con 20 gol), poi stagione 2017-18 con 37 presenze e 8 gol (complessivamente 48 e 14), ancora la stagione 2018-2019 con 28 presenze e 10 gol in campionato (41 e 14 complessivi), mentre quest’anno siamo a 34 presenze e 7 gol (complessivi 42 e 11).