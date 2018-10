Prima della gara con il, ero in diretta locale per la quale collaboro: dissi, senza timore alcuno di esser impopolare, che laa Manchester ha vinto con merito perché ha una grande rosa, un grande allenatore ed una società di prima grandezza. Arrivò, pochi secondi dopo, una telefonata di una tifosa di fede bianconera che, commossa, mi ringraziò, spiegando che queste parole fanno il bene del calcio italiano. Subito dopo, altri supporter, questa volta di segno opposto e tinto d'azzurro, m'hanno accusato di non ricordare come le vittorie della Juve siano, dal loro punto di vista, sporcate da quella che da sempre si chiama sudditanza psicologica.. Le parole di quella fan della Juve mi fecero sperare in un altro mondo possibile, almeno nel calcio. Avviciniamoci, prendiamoci anche in giro, ma superiamo gli striscioni su Superga o quelli che sono stati considerati furti su un terreno di gioco.In mala fede non sarà, voglio sperare e credere che sia così. Voglio sperare e credere che non siache era al VAR in malafede (la teoria della valutazione della spinta è veramente poco credibile).. Perché non è accaduto, perché ogni dannato campionato deve esser macchiato. Il quadro è troppo chiaro: pareggi col, stai perdendo con l, gli dei traballano ed ecco il rigore. Uno spettacolo che l'arrivo dinon merita, che la forza della Juventus non merita, che il tifoso italiano non merita. Da domani, inizia un altro campionato: perché finora tutti non avevano potuto fare altro che ammettere la superiorità della Juventus.. Supponiamo che da qui al termine del campionato saranno due i punti che separeranno ildalla Juventus o l'Empoli dalla salvezza. Sarà legittimo parlare di campionato falsato oppure no? La mia risposta è scontata, spero che l'animo anche di qualche fan della Juventus diventi più sensibile, con o senza sprite e fruttini. Non lo dico per la prima volta e lo ripeto: meglio che la Juve chieda la wild card per giocare in Inghilterra o si faccia la sua lega. Così si ammazza il calcio e gli stadi sempre più vuoti così come il calo di vendite di abbonamenti alle pay-tv ne sono la più lampante dimostrazione. La paura, però, come sta avvenendo a tra gli appassionati di calcio a Napoli, che la rassegnazione prende il sopravvento è sempre più concreta. E deve farci riflettere. Tutti.