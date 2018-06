Carlo Ancelotti è il presupposto per far crescere il fatturato, non la rappresentazione che il fatturato è già cresciuto e per questo si può puntare sui calciatori da sempre fuori portata del Napoli. È bene partire dal concetto finale, che sta passando da tormentone a tormento per i tifosi del Napoli. Non si è ancora aperto il mercato ed il sogno del grande colpo sta diventando l'incubo di un mercato al ribasso, di un gap con la Juventus destinato ad aumentare, di un vantaggio ed una distanza da Roma ed Inter che potrebbe diminuire, vista la campagna acquisti aggressiva di Monchi ed Ausilio.



Il mercato inizierà, ufficialmente, tra 5 giorni: si dirà che c'è ancora tutto il tempo del mondo per imbastire e chiudere trattative. Vero, ma se sei il Napoli è tutto terribilmente più complicato: anche in questo caso historia magistra vitae, tutte le ultime sessioni di mercato insegnano come siano lunghe ed elaborate le trattative per far approdare un calciatore in azzurro.



LO STEP IN AVANTI - La Juventus, per acquistare Emre Can, ha versato qualcosa come 15 milioni e passa di commissioni: una cifra inimmaginabile per il Napoli di oggi. Così come lo sono i 40 milioni solo di cartellino per un terzino come Cancelo al quale il Napoli si è anche interessato. L'arrivo di Ancelotti ha portato il Napoli ad uno step diverso: gli acquisti sui quali fondare il Napoli di oggi e di domani si fondano su giovani che piacciono a tutte le big nazionali ed internazionali. I prospetti che vengono sondati e poi eventualmente presi sono di uno step più alto dei Diawara o anche degli Zielinski al momento in cui gli stessi sono arrivati a Napoli, prima della formazione in salsa partenopea. Questo è lo step fatto fare al Napoli dall'arrivo di Ancelotti come diversa capacità attrattiva.



IL PROGETTO - Qui il cerchio si chiude con l'apertura di questa analisi. E lo fa con una delle parole più abusate e meno applicate nella storia del football nostrano: progetto. Perché se hai iniziato un percorso di crescita negli acquisti e con Ancelotti immagini un cammino europeo più florido che, di conseguenza, aumenti ancora di più il fatturato, allora hai un progetto con Ancelotti che ha bisogno, però, anche di qualche stagione per portare il Napoli al successivo step, quello che potrebbe condurre il club a passare tra i primi quindici fatturati al mondo e di conseguenza poter competere con altre superpotenze sul mercato, Juventus compresa. Resta da capire se il Napoli e Napoli sapranno cullare Ancelotti in attesa che il progetto possa davvero realizzarsi.