Chi non se la ricorda la sigla del gratta e vinci di qualche anno fa. Massimiliano Allegri credeva di poterla cantare contro un Napoli decimato dalle assenze nella prima giornata di ritorno della Serie A. Purtroppo per lui, però, la sua Juventus si è dovuta "accontentare" di un pareggio che non ha cambiato le sorti di una classifica che vede la Signora a cinque punti di distacco dagli azzurri (sei visti gli scontri diretti). HSpalletti, rimasto a casa perché contagiato, ha visto in tv un gruppo che a quanto pare nelle difficoltà si compatta ancora di più e non molla mai. Stessa cosa aveva fatto al Meazza contro il Milan. Insigne e compagni sono andati oltre ogni protocollo Asl e le insistenze della Lega di Serie A mettendo in campo qualità, carattere e determinazione.. Ma sarebbe stato troppo far perdere i bianconeri quando si era fatto di tutto per far disputare la partita... Allegri, al termine dell'incontro, ha mostrato qualche lacuna matematica. Ha detto che all'andata a lui mancavano sei titolari mentre al Napoli ieri gli assenti erano solo quattro. Vabbè ma Max è lo stesso che voleva tenersi la rimessa laterale dopo che il pallone era stato messo fuori dagli azzurri perché Ghoulam si era accasciato.Comunque vale la pena ricordare ad Allegri che a Domenichini mancavano Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano e Osimhen se vogliamo parlare dei titolarissimi. Passiamo poi alle "riserve" Meret, Ounas e Malcuit. Ah senza dimenticare Manolas che al Maradona giocò dall'inizio. Inoltre in panchina era assente Spalletti mentre lui era presente all'andata e al ritorno.Andando nello specifico poi il Napoli ha potuto usufruire solo di Elmas e Petagna mentre lui, per provare a ribaltare il risultato, ha messo dentro Dybala, De Sciglio, Bentacur, Kean e Kulusevski. Ma neanche in questo modo è riuscito a migliorare la prestazione. Magari avrebbe potuto vincere sul calcio d'angolo che Sozza di Seregno non a lasciato calciare alla Juve al minuto 96 e 30 dopo una punizione dell Joya.Fatto sta che il Napoli si è portato a casa un prezioso risultato tra mille dubbi e difficoltà senza mai soffrire più di tanto la Signora. "Ponci, ponci, ponci po".