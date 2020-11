in certi programmi televisivi oppure sui palcoscenici più improbabili, sempre la solita idiozia.E la seconda ipotesi diventa la peggiore, perché partorita da elementi di media intelligenza, che provano a strumentalizzare la gente troppo distratta dai problemi della vita quotidiana, con la prospettiva di un uomo che ha fatto tanti danni, per i quali ha chiesto molte volte perdono e che ha voluto bene a tutti, tranne che ad una persona: se stesso.Era un accanito fumatore di sigari, a volte ne accendeva anche due per volta ed il suo medico gli imposte di smettere, cosa che gli portò una depressione tale da spingerlo verso la cocaina, da lui definita “sostanza magica”. Sfido la maggioranza di quelli che leggeranno questo pezzo ad ammettere che sì, conoscevano questa storia di Freud. Invece,Giovani che manco sapevano dell’esistenza di tutti i suoi difetti umani. Io spero, anzi pretendo, di essere giudicato dalla gente che mi segue soltanto per il mio aspetto professionale e mai per i comportamenti della mia vita privata, ancorché adamantina che sia. E non so se può essere considerata tale quella di chi costantemente punta il dito dritto verso Maradona, che non ha avuto pietà dell’uomo, di Diego, nemmeno nel giorno in cui il suo cadavere era ancora caldo nel letto della sua abitazione argentina., arrivato da soggetti che si illudono di far parte del gotha culturale del nostro paese.Si è continuato a dileggiare Maradona anche nell’esalazione dell’ultimo respiro per continuare a colpire Napoli, città controversa di una squadra tornata ad essere competitiva dopo i fasti del settennato maradoniano.sia nazionali che europei, consentendo ai napoletani di camminare finalmente a testa alta, perchè sapevano che in testa al gruppo c’era Re Maradona. Fu un cambio di scena con il sapore di una rivoluzione calcistica e culturale, purtroppo mai più completata.