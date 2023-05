. Una giornata in più, una meno che vuoi che sia. Voleva festeggiare ilcontro la. Era stato tutto apparecchiato per rendere la domenica indimenticabile.all’84’ dopo il vantaggio dima che vuoi che sia.Se mercoledì la squadra di Sarri non batterà il Sassuolo, i ragazzi di Spalletti e i milioni di tifosi napoletani sparsi per il mondo stapperanno lo champagne davanti alla tv.per far partire la festa.dello Spirito Santo. Giù al Sud si vivranno giorni di pura gaudenza.Non c’è verso di togliere il sorriso ai partenopei. Ormai ci siamo. È stata fatta una vera e propria opera d’arte da un gruppo, quello di Spalletti, considerato ad inizio anno scarso rispetto alle tre del Nord e alle due romane.. La Conference sarebbe stato un grande traguardo.Gli altri tre posti se lo contendono in sei.Oltre a Lazio, Inter, Milan, Juventus e Roma c’è anche l’Atalanta. Le due meneghine devono solo sperare di vincerla e sarebbe un bel dire. Ma se non la conquisteranno e rimarranno fuori dai giochi sarà un vero e proprio fallimento. La Madama bianconera, poi, deve fare i conti con il tribunale. Se anche non dovesse arrivare un’altra penalizzazione, potrebbe essere la Uefa a buttarla fuori da tutte le competizioni internazionali. Ma Allegri va difeso ad oltranza così come il suo vice. Per intenderci, quello che voleva mangiare il cuore al “pelato” di Spalletti. Se l’è cavata con una giornata di squalifica e 5mila euro di multa.. È stato costruito su idee calcistiche che da altre parti si scordano. Forse solo Sarri e qualche giovane (tipo di Dionisi) sono riusciti ad esprimere un bel gioco come Lucianone da Certaldo. Si è messo lì il toscano e ha sfruttato al massimo il talento dei suoi ragazzi con scelte giuste e tanto lavoro. Non si straccia un campionato perché le altre non sono altezza.La verità è che è stato il Napoli a correre sempre mentre chi inseguiva ha avuto molte difficoltà.o che le auto colorate d’azzurro sono senza assicurazioni. Non ci sono offese che tengano. Nessuno può spegnere il godimento del popolo partenopeo. In alcune città del Nord gli ultrà delle rispettive squadre hanno minacciato rappresaglie se i napoletani che vivono la mostreranno bandiere o vessilli azzurri nel momento in cui la matematica assegnerà il titolo al Napoli.