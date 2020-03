I tifosi, quelli tante volte dipinti come sporchi e cattivi, quelli descritti come coloro che vogliono creare caos, quelli additati come gli uomini che vogliono allontanare le famiglie hanno aperto unain Campania, accordandosi con i nosocomi partenopei, aprendo una campagna a favore di quelli che stanno combattendo una guerra contro il nemico invisibile, ma che ha già fatto decine di migliaia di morti in tutto il mondo. Un gesto che deve far riflettere: anche perché, tra pellicole cinematografiche, tra dirigenti che parlano per curare il proprio orticello, tra luoghi comuni consolidati ed anche delle colpe riconosciute dallo stesso mondo ultrà, diventa difficile considerare coloro i quali guidano le curve come persone importanti per il mondo del calcio.Le curve, la loro organizzazione, il loro modo di generare pathos sono tali da coinvolgere gli stessi calciatori, gli allenatori e tutti coloro che fanno parte del circus del football. Quando il tifo organizzato decise di non sostenere il Napoli per un regolamento non condiviso, fu lo stesso Gattuso a far capire l'importanza del sostegno. Sia chiaro, nessuno cerca alibi a quanto accaduto in passato e a quanto la magistratura, in particolare in alcune realtà italiane, ha scoperchiato del mondo ultrà. Ma, il gesto dei Fedayn, il gesto dei ragazzi della Curva B merita di essere sottolineato, merita di esser anche ricordato quando tutto questo sarà finito, quando la pandemia, finalmente, tornerà a darci pace e con essa anche il calcio.Nel frattempo, come è giusto ringraziare tutti coloro i quali stanno combattendo, ma anche donando, è giusto dire grazie anche ai ragazzi della Curva B del Napoli.