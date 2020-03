Inoltre, nelle prossime ore ci potrebbe essere la sospensione della Liga per le prossime due giornate, altro segnale inequivocabile della volontà anche della Spagna di fermare tutto.continua ad allenare la squadra, continua a tenerla sulla corda come se il Barça ci fosse domani: è l'unica strada da intraprendere per sperare di non arrivare scarico fisicamente e mentalmente ad un appuntamento che resta, al momento, fissato per il prossimo 18 marzo, ma che si incastona in un vuoto di riferimenti, di campo, di calendario al quale è difficile far fronte.dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ora che stiamo ufficializzando chenon può più rimbalzare, non può più esser schiava di mere logiche commericali, non può più rispondere solo alle dinamiche di qualche burocrate che vuol esser rieletto. L'Italia è in guerra, la Spagna è in guerra, l'Europa è in guerra: la UEFA faccia l'unica cosa possibile. Perché se non si spostano gli Europei alla prossima estate, quella del 2021, allora il disastro sarà completo. Ci deve essere margine di tempo per tamponare, arginare il virus e, nel calcio, la cancellazione delle gare, il loro rinvio sine die. Senza una presa di posizione immediata da parte della UEFA, allora toccherà alle federazioni nazionali.Poi, vediamo se davvero riescono a giocarlo e soprattutto a venderlo.